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США заявили, что РФ перебросила в Курскую область тысячи военных с оккупированных территорий - СМИ

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоПятница, 16 августа 2024, 08:45
США заявили, что РФ перебросила в Курскую область тысячи военных с оккупированных территорий - СМИ
фото: getty images

Россия, похоже, перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с оккупированных территорий Украины для противодействия успешному украинскому наступлению.

Источник: CNN со ссылкой на двух американских военных чиновников, "Европейская правда"

Детали: Американские чиновники сейчас работают над тем, чтобы точно определить, сколько войск перебрасывает Россия.

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Но источники говорят, что РФ переместила на Курщину несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.

"Для нас очевидно, что Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы противодействовать тому, что делают украинцы", – заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу в четверг.

Перемещение российских войск из Украины "не означает, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге, в направлении таких городов, как Запорожье. На этом фронте все еще продолжаются активные боевые действия", – сказал Кирби.

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По словам двух других источников, знакомых с западной разведкой, Россия, похоже, пока не перебрасывает свои более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область.

Один из этих источников сообщил, что вместо этого Россия, похоже, усиливает оборону Курщины преимущественно за счет необученных призывников, которые приезжают из других регионов России.

"Мы еще не видели значительного перемещения (российских войск), и мы не можем сказать, потому ли это потому, что они только начинают перебрасывать войска, или потому, что у них просто нет сил для передислокации", – сказал один из источников, знакомых с американской разведкой.

По словам одного из американских военных чиновников, в дополнение к войскам, переброшенным из Украины, Россия также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих самых опытных сил в Курскую область, возможно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.

Накануне о стягивании части российских сил на Курщину сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным Reuters, США пока считают неожиданное вторжение Украины в Курскую область России защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но обеспокоены потенциальными осложнениями по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории.

РосcияСШАоккупациявойна
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