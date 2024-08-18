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Лукашенко заявил о переброске почти трети своей армии к границе с Украиной

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 12:58
Лукашенко заявил о переброске почти трети своей армии к границе с Украиной
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Украиной почти треть своей армии из-за того, что там якобы находится более 120 тысяч украинских военных.

Источник: Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", сообщает Белта

Прямая речь Лукашенко:  "Видя их (Украины - ред.) агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках - так, как это в случае войны, обороны было бы, - наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и другие - наиболее подготовленные, они свою работу делают".

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Детали: Он считает, что украинские войска в значительном количестве находятся на границе с Беларусью, потому что думают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

"В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный глава страны отметил, что "смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали". "Война идет", - сказал Лукашенко.

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Напомним: Перед этим Лукашенко заявлял, что Россия в случае агрессии в отношении Белоруссии введет в страну свои войска для оказания военной поддержки.

ЛукашенкограницаБеларусьУкраина
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