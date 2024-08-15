Лукашенко: Если наши границы нарушат, Россия введет в Беларусь свои войска

Россия в случае агрессии в отношении Белоруссии введет в страну свои войска для оказания военной поддержки, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Лукашенко в интервью для телеканала "Россия", слова которого приводит госагентство "Белта"

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Прямая речь: "Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (в случае агрессии - ред.) - они определены, какие армии - в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия".

Детали: Лукашенко также заявил, что Беларусь не собирается применять ядерное оружие до тех пор, пока не будут нарушены ее госграницы.

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