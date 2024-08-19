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В боях на Луганщине погиб доброволец из Финляндии

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 19 августа 2024, 13:59
В боях на Луганщине погиб доброволец из Финляндии
Вилле Мюккянен, фото: Yle

В ходе боевых действий в Луганской области погиб 26-летний доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Сообщается, что Мюккянен погиб в начале августа на Луганщине, информация о его смерти была обнародована по просьбе семьи погибшего.

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Вилле Мюккянен

"Родственники хотели, чтобы Вилле не остался неизвестным солдатом", – сказал исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий Юха Креус.

Перед поездкой в Украину Мюккянен был председателем молодежного подразделения центристской партии Северной Похьянмаа.

Мюккянен принял решение поехать в Украину в конце осени 2023 года.

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Он стал пятым финном, погибшим в боях за Украину.

Что предшествовало:

  • В конце июля стало известно о гибели четвертого бойца-добровольца из Финляндии в боях к северу от Донецка.
  • Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в феврале говорил Yle, что на украинском фронте воюют около 20-30 финнов. СМИ ранее говорили, что их может быть до полусотни.

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