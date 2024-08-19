В боях на Луганщине погиб доброволец из Финляндии
Понедельник, 19 августа 2024, 13:59
В ходе боевых действий в Луганской области погиб 26-летний доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle
Детали: Сообщается, что Мюккянен погиб в начале августа на Луганщине, информация о его смерти была обнародована по просьбе семьи погибшего.
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"Родственники хотели, чтобы Вилле не остался неизвестным солдатом", – сказал исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий Юха Креус.
Перед поездкой в Украину Мюккянен был председателем молодежного подразделения центристской партии Северной Похьянмаа.
Мюккянен принял решение поехать в Украину в конце осени 2023 года.
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Он стал пятым финном, погибшим в боях за Украину.
Что предшествовало:
- В конце июля стало известно о гибели четвертого бойца-добровольца из Финляндии в боях к северу от Донецка.
- Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в феврале говорил Yle, что на украинском фронте воюют около 20-30 финнов. СМИ ранее говорили, что их может быть до полусотни.