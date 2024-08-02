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Эскалация на Ближнем Востоке: МИД советует воздержаться от поездок в Израиль и покинуть Ливан

Алена МазуренкоПятница, 2 августа 2024, 21:28
Эскалация на Ближнем Востоке: МИД советует воздержаться от поездок в Израиль и покинуть Ливан
Фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел рекомендуют украинцам пока воздержаться от любых поездок в Израиль и покинуть территорию Ливана до стабилизации ситуации с безопасностью.

Источник: МИД Украины

Дословно: "В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, МИД обновил рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории Израиля и Ливана.

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МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки.

Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД.

Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с Сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан".

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Детали: Также МИД обновил рекомендации украинцам в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане.

В ведомстве настоятельно рекомендуют воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации, а тем гражданам Украины, которые находятся в этой стране, - покинуть ее территорию.

Гражданам, которые все же останутся в Ливане, рекомендуют воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; территорий, граничащих с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави вблизи Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех вблизи города Сайда; Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие.

Напомним: 

  • Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Темы: Ближний ВостокИзраильЛиванМИД
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