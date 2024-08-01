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Израиль переживает "сложные дни" – Нетаньяху

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 августа 2024, 04:00
Израиль переживает сложные дни – Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху, фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации после гибели политического лидера ХАМАС Исмаила Гании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра, сказав, что Израиль переживает "сложные дни".

Источник: Нетаньяху во время обращения, цитирует CNN

Детали: Нетаньяху отметил, что Израиль нанес "сокрушительные удары" своим врагам за последние несколько дней.

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Прямая речь: "Три недели назад мы атаковали военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Две недели назад мы атаковали хуситов, это была одна из самых удалённых атак, которую осуществили ВВС.

Вчера мы атаковали военного руководителя "Хезболлы" Фуада Шукра".

Детали: Нетаньяху сказал, что Израиль переживает "сложные дни".

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Прямая речь: "Это сложные дни. Из Бейрута поступают угрозы. Мы готовы к любому сценарию. Мы готовы".

"Мы сведем счеты с каждым, кто наносит нам вред, с каждым, кто убивает наших детей, с каждым, кто убивает наших граждан, с каждым, кто наносит вред нашей нации, кровь будет на его голове".

Детали: Он в очередной раз подтвердил свою решимость продолжать борьбу до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты. Нетаньяху напомнил о предыдущих призывах к нему прекратить войну в Газе, сказав: "Я не сдался тогда и не сдаюсь сегодня".

CNN добавляет, что Нетаньяху не упомянул о смерти Гании в Тегеране. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к его убийству.

Напомним: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Темы: ИзраильХАМАСИран
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