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ISW: Путин отправился в Баку, чтобы отвлечь внимание от "неудобной ситуации" на Курщине

Ольга ГлущенкоВторник, 20 августа 2024, 05:00
ISW: Путин отправился в Баку, чтобы отвлечь внимание от неудобной ситуации на Курщине
путин в Баку встречается с Алиевым. фото: ТАСС

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), правитель России Владимир Путин поехал в Баку, якобы демонстрируя дипломатическую активность, и попытался отвлечь внимание от "неудобной ситуации" в Курской области.

Источник: ISW

Детали: Путин посетил Азербайджан 18 августа, по мнению аналитиков, вероятно, пытаясь отвлечь внимание от украинского вторжения в Курскую область и представить себя как неизменно эффективного дипломата.

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В отчете отмечается, что Путин прибыл в Баку 18 августа с российской делегацией, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, с двухдневным визитом, чтобы встретиться с президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым для обсуждения российско-азербайджанских двусторонних отношений.

По сообщениям, делегации обсудили двусторонние энергетические связи, русскоязычные инициативы в Азербайджане и готовность России выступить посредником в мирном урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Дословно: "Время этого визита заслуживает внимания, учитывая ситуацию в Курской области и постоянные усилия Кремля, направленные на преуменьшение масштабов и последствий украинской операции.

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Российские государственные СМИ сосредоточились на поездке Путина в Азербайджан, освещая мельчайшие детали, вероятно, частично для того, чтобы отвлечь внимание от неудобной ситуации в России, наполнив информационное пространство демонстрацией глобальной дипломатической активности Кремля и его якобы успехов".

Детали: В обзоре также отмечают, что украинские войска продолжали незначительное продвижение в Курской области 19 августа на фоне длительных боев в этом регионе.

Эксперты указывают: реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренние приоритеты Кремля все больше ориентируются на стабильность режима, особенно в течение последнего года.

Российское издание "Важные истории" сообщило 19 августа, что реакция Путина на "курскую ситуацию" выявила определенные сдвиги во властной вертикали Кремля, многие из которых произошли в течение последних нескольких месяцев.

Путин назначил своего бывшего телохранителя Алексея Дюмина руководить "контртеррористической" операцией против украинской деятельности в Курской области, что, как отмечают "Важные истории", означает, что Путин не доверяет российскому Генеральному штабу и Министерству обороны (которые теоретически должны отвечать за оборонную военную деятельность) и полагается на людей, которым он доверяет лично.

Источник сообщил "Важным историям", что Дюмин сейчас находится в конфликте с представителями Администрации президента России, что также свидетельствует о том, что Путин продолжает поддерживать тех, кто пользуется его личным расположением.

Дословно: "Репортажи "Важных историй" убедительно свидетельствуют о том, что Кремль все больше ориентирует свои главные приоритеты на стабильность режима.
ISW подробно освещал усилия Путина, направленные на сохранение ядра лояльных силовиков в российской властной вертикали, особенно после того, как в июне 2023 года вооруженное восстание "группы Вагнера" впервые поставило под угрозу режим Путина.

Общее смещение Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и сотрудников служб безопасности с прочной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведки, свидетельствует о том, что Кремль все чаще рассматривает таких лиц в качестве гарантов режима. Операция Украины в Курской области особенно разоблачила эту динамику, а последующая реакция Кремля на вторжение еще больше подчеркивает все большую зависимость от офицеров и структур безопасности, а не от более политически или экономически ориентированных внутренних структур".

Ключевые выводы ISW за 19 августа:

  • Украинские войска продолжили незначительное продвижение в Курской области 19 августа на фоне продолжающихся боев в этом регионе.
  • Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов обострил ситуацию, к которой Кремль исторически относился с чрезвычайной осторожностью, призвав призывников участвовать в боевых действиях в Курской области и отвергнув беспокойство родственников призывников.
  • Путин посетил Азербайджан 18 августа, вероятно, пытаясь отвлечь внимание от украинской операции в Курской области и представить себя как неизменно эффективного дипломата.
  • Реакция Кремля на вторжение Украины в Курскую область подчеркнула, что внутренние приоритеты Кремля все больше ориентируются на стабильность режима, особенно в течение последнего года.
  • Путин подписал 19 августа указ о дальнейшей кодификации размытой российской государственной идеологии в российском законодательстве без внесения конкретных изменений в российскую Конституцию. Попытка Путина кодифицировать конкретную идеологию может быть направлена на противодействие собственным усилиям российского ультранационалистического сообщества, направленным на создание общепринятой национальной идеологии.
  • Российские чиновники продолжают попытки возложить на Украину ответственность за отсутствие переговоров о прекращении войны.
    Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Сватово, Покровска и Угледара.
  • Местное СМИ Сахалинской области сообщило 19 августа, что Пограничная служба ФСБ России на Сахалине и других субъектах Дальневосточного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов впервые за неопределенное "длительное" время возобновила призыв на срочную службу.

ISWПутинКурская область Азербайджан
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