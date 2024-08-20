Россияне попали в промышленный объект в Тернополе: людям советуют плотно закрыть окна

Во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, где начался пожар. Горожан призывают плотно закрыть окна и воздержаться от долгого пребывания на свежем воздухе.

Источник: брифинг представителей Тернопольской ОГА

Прямая речь заместителя начальника Тернопольской ОВА Виктора Усенко: Во время ночной атаки враг нанес удар по промышленному объекту. Возник пожар".

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Детали: Начальник главного управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей рассказал, что оккупанты попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы.

Информация о пожаре на предприятии в Тернополе появилась у спасателей около 03.00. Для ликвидации пожара привлекли 90 спасателей и 20 единиц техники. В 06.20 пожар удалось локализовать. Сейчас продолжается тушение пожара. Пострадавших в результате происшествия не было.

Главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук сообщила, что вредные вещества попали в высокие слои атмосферы, которые рассеиваются с движением воздушных масс - скорость движения воздушных масс 10 м в мин. Массы движутся в направлении Теребовли и Козовой.

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Сейчас, по ее словам, превышений вредных веществ в воздухе нет. Однако до уточненных исследований воздуха и воды, она призвала воздержаться от длительных прогулок на свежем воздухе, держать детей в закрытых помещениях и закрыть окна.