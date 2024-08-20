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Олещук показал удар управляемыми авиабомбами по скоплению оккупантов в Донецкой области

Валентина РоманенкоВторник, 20 августа 2024, 13:09
Олещук показал удар управляемыми авиабомбами по скоплению оккупантов в Донецкой области
Николай Олещук. фото Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ поделились кадрами удара управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава захватчиков на Донецком направлении

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Тактическая авиация поражает!

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Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава оккупантов на Донецком направлении.

Работаем дальше!".

Воздушные силы ВСУДонецкая областьвойна
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