Олещук показал удар управляемыми авиабомбами по скоплению оккупантов в Донецкой области

Воздушные силы ВСУ поделились кадрами удара управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава захватчиков на Донецком направлении

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Тактическая авиация поражает!

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Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава оккупантов на Донецком направлении.

Работаем дальше!".