Олещук показал удар управляемыми авиабомбами по скоплению оккупантов в Донецкой области
Вторник, 20 августа 2024, 13:09
Воздушные силы ВСУ поделились кадрами удара управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава захватчиков на Донецком направлении
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь: "Тактическая авиация поражает!
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Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава оккупантов на Донецком направлении.
Работаем дальше!".