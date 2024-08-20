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ВСУ начали испытывать «снарядный голод» после переброски подразделений на Курщину - FT

Станислав ПогориловВторник, 20 августа 2024, 14:02
ВСУ начали испытывать «снарядный голод» после переброски подразделений на Курщину - FT
Фото: Getty Images

Издание Financial Times написало, что после начала военной операции в Курской области РФ Вооруженные силы, которые сдерживают российские войска в Донецкой области, вернулись к нормированию снарядов.

Источник: статья Financial Times

Дословно: "Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал Financial Times, что частично причиной российского наступления стало то, что Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север.

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Его войска вернулись к нормированию снарядов для своих пушек - впервые после того, как американская помощь Украине была приостановлена Конгрессом - из-за того, что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область России".

Детали: Издание со ссылкой на неназванного чиновника, пишет, что даже за несколько дней до начала Курской операции оборона в Донецкой области "давала трещину". "Российские солдаты все еще прокладывают себе путь сквозь украинскую оборону, захватывая села и города и приближая Москву к ее заявленной цели - полному контролю над Донецкой областью на востоке Украины", - говорится в статье.

Financial Times со ссылкой на официальные лица, участвующие в операции, пишет, что для обеспечения Курской операции Украина перебросила более 10 тысяч военнослужащих, включая много элитных воздушно-десантных войск и механизированных бригад, из Донецкой и Харьковской областей.

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В частности, в Курской операции участвовали по меньшей мере 20 украинских подразделений, некоторые из них должны были быть резервными силами, чтобы помочь укрепить линии обороны, и предоставить передышку войскам на основных направлениях фронта.

Собеседники Financial Times указали, что офицеры и пехотинцы на восточном фронте, участвующие в Курской операции, также сталкиваются с еще более длительным пребыванием на передовой без ротации.

"Сейчас никто не может попросить (о ротационном перерыве). Мы были в резерве, но теперь мы здесь (в Курской области - ред.)", - сказал изданию неназванный военный.

Также Financial Times со ссылкой на информацию аналитика открытых источников Naalsio, отмечает, что Украина в Курской операции уже потеряла 51 единицу военной техники, в том числе немецкие БМП Marder, американские Stryker и ракеты Himars, а россияне потеряли 27 единиц военной техники.

В то же время, пишет Financial Times, президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Александр Сырский заверили, что восточный фронт так же важен, как и Курская операция.

Вооруженные силыоружиевойнаУкраина
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