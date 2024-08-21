Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии сообщила о дефиците кадров в армии РФ из-за событий на Курщине

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 21 августа 2024, 12:48
Разведка Британии сообщила о дефиците кадров в армии РФ из-за событий на Курщине

Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.

Источник: ежедневный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: В британском Минобороны приводят сообщением российского издания "Важные истории", согласно которому одним из подразделений, участвующих в защите от украинского наступления в Курской области, является специализированный мотострелковый полк, сформированный из военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС), что является необычным явлением.

Реклама:

Этот мотострелковый полк был сформирован в мае 2024 года и подчинен Северной группировке войск ВС РФ. В его состав вошли лица, ранее выполнявшие специализированные функции: операторы радаров раннего предупреждения и операторы тяжелых бомбардировочных полков дальней авиации.

Отвлечение личного состава от этих ранее приоритетных сфер, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров в РФ, считают в Минобороны Британии. Используя их в качестве пехоты, их также используют не по назначению, что может уменьшить способность России вернуть территорию в Курской области.

Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше личного состава для поддержки массовых боевых действий на истощение против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Высокий уровень потерь означает, что Россия нуждается в постоянном пополнении личного состава пехоты на передовой, что почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России создавать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

Между тем оценки разведывательного управления Пентагона свидетельствуют о том, что Украина и Россия не обладают достаточными военными ресурсами для проведения крупных наступательных операций, что может свидетельствовать о том, что обе стороны движутся к тупику.

Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.

ВеликобританияКурская область войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Великобритания
Блинкен обсудил с главой МИД Британии поддержку Украины и ситуацию в Газе
У Стармера отреагировали на слова Зеленского о замедлении поддержки Лондона
The Sunday Times: Стармер решил открыто признавать применение британского оружия на Курщине
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: