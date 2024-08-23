На фронте "горячее всего" на Покровском направлении, враг 20 раз атаковал ВСУ – Генштаб

По состоянию на 16.00 на фронте враг почти 80 раз атаковал позиции защитников сил обороны, больше всего - на Покровском направлении, где произошло 20 попыток атаковать бойцов ВСУ, 9 боестолкновений с врагом там еще продолжаются.

Источник: Генштаб

Дословно: "В настоящее время враг 79 раз атаковал позиции сил обороны Украины. Наиболее активно действует на Покровском и Кураховском направлениях, где провел более трети от всех атак.

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Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также известно о том, что за сегодня (23 августа - ред.) вражеская авиация нанесла 14 ударов, с применением 20 КАБов, по территории Курской области России".

Детали: На Харьковском направлении оккупанты 4 раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.

Девять раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отражают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив уже на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславка и Кругляковка 10 КАБов.

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На Лиманском направлении, вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах н.п. Дружелюбовка, Новосадовое, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении защитники отбили уже 8 вражеских атак. Вблизи Тернов продолжается бой.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Защитники отбили все атаки.

На Краматорском направлении захватчики совершили 4 штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки 2 боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 5. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже отражены, еще две - продолжается. Авиация агрессора нанесла удары по н.п. Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Самый горячий участок фронта - Покровское направление. Так, с начала суток, оккупанты совершили уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 11 атак противника, 9 боестолкновений еще продолжаются.

Не простая ситуация и на Кураховском направлении, где захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в 5 локациях.

На Времовском направлении захватчики 7 раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбито три вражеских атаки, бои продолжаются вблизи Водяного.

На других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет, однако, задействует бомбардировочную и штурмовую авиацию, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты из артиллерийского вооружения и РСЗО.