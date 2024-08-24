Президент Польши Дуда прибыл в Киев
Суббота, 24 августа 2024, 10:05
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.
Источник: канцелярия польского президента
Дословно: "Начался визит президента Анджея Дуды в Украину. В 33-ю годовщину Независимости Украины в торжествах принимает участие президент Республики Польша".
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#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug