Президент Польши Дуда прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Источник: канцелярия польского президента

Дословно: "Начался визит президента Анджея Дуды в Украину. В 33-ю годовщину Независимости Украины в торжествах принимает участие президент Республики Польша".

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