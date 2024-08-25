Латвия и Украина подписали меморандум о кибербезопасности

Латвия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по кибербезопасности, который создаст юридические рамки для сотрудничества и обеспечит использование технических и человеческих ресурсов в этой сфере.

Источник: Delfi со ссылкой на латвийское Министерство обороны, "Европейская правда"

Детали: Меморандум будет способствовать обмену информацией между Латвией и Украиной по различным киберугрозам, а также будут создаваться двусторонние каналы коммуникации с целью улучшения оповещения о киберинцидентах и обмена опытом и положительными примерами. К

рим того, меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в сфере образования, изучения, разработки и инноваций, организацию совместных публичных мероприятий, а также осуществление других действий по взаимному согласию.

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Меморандум в Киеве подписали министр обороны Латвии Андрис Спрудс и председатель Государственной службы специальных связей и защиты информации Украины Юрий Мироренко.

Спрудс подчеркнул, что сотрудничество Латвии и Украины в сфере кибербезопасности особенно важно, поскольку предоставленные Украиной знания о полученном во время войны опыте позволят Латвии реализовать более продуманные решения, чтобы укрепить устойчивость и повысить готовность как в мирное время, так и в кризисных ситуациях.

Сообщалось также, что в 2025 году Латвия, как и в текущем году, выделит 20 млн евро для международной коалиции дронов, призванной укрепить оборонный потенциал Украины.

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Кроме того, перед визитом в Киев Спрудс говорил, что Латвия подготовила крупнейшую партию беспилотников от местных производителей для отправки в Украину.