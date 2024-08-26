Польша заявила, что во время утренней атаки РФ "воздушный объект" нарушил ее границы

В польской армии заявили о нарушении воздушного пространства страны во время ракетно-дроновой атаки России против Украины утром 26 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что во время утренней воздушной атаки России по украинским городам "воздушный объект" залетел на территорию Польши в районе украинского Червонограда, и что это не ракета. Объявление об этом сделали около 13:00 по польскому времени.

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Генерал Мацей Клещ заявил, что, вероятно, речь идет о беспилотнике, поиски которого на польской территории еще продолжаются.

Он предположил, что беспилотник мог упасть в районе городка Тышовце – с польской стороны от Червонограда и Сокаля. Городок расположен примерно в 30 километрах от границы Польши с Украиной.

Напомним, Польша снова поднимала военную авиацию во время массированной ракетной атаки РФ утром 26 августа. Это является стандартной процедурой после того, как во время ночной атаки 24 марта одна из российских ракет залетела в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

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Министр обороны Польши позже сказал, что польские военные сбили бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

На прошлой неделе Румыния обнаружила на своей территории возле Дуная обломки очередного "Шахеда".

В Молдове после массированной атаки РФ по Украине сообщили о перебоях в энергосистеме.