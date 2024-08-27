Дмитрука не задержали в Молдове, потому что Украина не предоставила законных на это оснований

24 августа в 12 часов народный депутат Украины Артем Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка".

Источник: колонка руководителя отдела расследований УП Михаила Ткача

Дословно: "По информации источников в молдавских правоохранительных органах, дальше депутат сразу поехал в местное отделение полиции в городке Штефан-Водэ.

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Собственно, пункт пропуска "Паланка" располагается в Штефан-Водском районе. В полиции Дмитрук попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела.

Однако при таких обстоятельствах он не имел бы возможности сразу покидать страну в тот же день. Сейчас молдавские правоохранители проводят собственное расследование этих обстоятельств".

Детали: В колонке отмечается, что, по информации источников УП в украинских правоохранительных органах, 24 августа Дмитрук не выезжал из Украины официально, и если сейчас проверить пограничную базу, то согласно ей Дмитрук до сих пор находится в Украине.

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Из полицейского участка Штефан-Воде Дмитрук направился в аэропорт молдавской столицы Кишинев. В то время, когда украинский депутат уже находился в аэропорту "Кишинев" - молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег с просьбой задержать депутата.

Но поскольку, кроме запроса, не было никаких оснований (как, например, решение суда, подозрение в совершении преступления) для задержания, этот запрос не был реализован, и Дмитрук смог сесть на самолет и покинуть Молдову.

Дословно: "Что интересно, вылет рейса Кишинев-Рим лоукостера FlyOne задержался. И Дмитрук, пройдя паспортный контроль в 17:30 (о чем свидетельствует выписка из молдавской пограничной базы, которая есть в распоряжении редакции), вылетел в римский аэропорт Фьюмичино только в 20 часов".

Детали: Источники УП в молдавских правоохранительных органах, которые ознакомились с видео с камер наблюдения кишиневского аэропорта, говорят, что депутат заметно нервничал. И это неудивительно, ведь такая задержка играла ему не на руку.

Дословно: "Уже 25 августа основания для задержания молдавские правоохранители получили от украинской стороны. Поскольку только 25 августа Дмитруку было объявлено о подозрении. И если нардеп вернется в Молдову, то на этот раз его могут задержать. Но очевидно, что на такой шаг он вряд ли пойдет".

Детали: По данным источников среди молдавских правоохранителей, уже вчера в столице Молдовы работали представители украинских правоохранительных органов.

Дословно: "Скорее всего, Дмитрук приобрел билет на ближайший доступный рейс и в Рим не собирался. Ведь дальше информация источников УП расходится: одни представители наших правоохранительных органов утверждают, что уже 25 августа утром Дмитрук отправился из Рима в Лондон, а другие информируют о Стамбуле как возможной следующей точке в скитаниях украинского депутата".

Детали: "Украинской правде"" удалось установить, что до побега последний раз Дмитрук покидал страну еще в 2023 году.

Дословно: "Тогда он вернулся 24 января 2023 года через ПП Маяки-Удобное автомобилем Toyota, зарегистрированным в Великобритании. И это странно. Потому что сомнительно, чтобы такой деятель как Дмитрук занимался перевозкой автомобилей для Сил обороны".