Все, что летело на Киев, уничтожили – КГВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили под Киевом полтора десятка дронов и несколько ракет, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь Попко: "В общем силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет (точное количество и тип воздушных целей обнародуют Воздушные Силы). Все, что летело на столицу Украины – уничтожено".

Реклама:

Детали: Он рассказал, что этой ночью удар россиян снова был комбинированным – захватчики атаковали дронами и баллистическими, крылатыми и аэробаллистическими ракетами.

В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов. Сначала она была связана с атакой беспилотников. Дроны заходили на город волнами и с разных направлений.

Около 3 ночи россияне подняли в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевскую область в направлении западных областей Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Примерно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра. Воздушный удар, как и вчера, снова закончился волнами атак барражирующих боеприпасов", – рассказал Попко.

Он напомнил, что падение обломков сбитых целей зафиксировали в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского районов. В результате в нескольких местах загорелась лесная подстилка. Некоторые пожары уже ликвидировали, остальные – локализировали.

"Оперативные службы работают на месте. Информация о пострадавших не поступала. В столице – без разрушений", – подытожил Попко.