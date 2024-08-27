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Россияне ночью ударили "Искандером" по объекту инфраструктуры на Харьковщине: ранены 4 человека

Анастасия ПроцВторник, 27 августа 2024, 09:28
Россияне ночью ударили Искандером по объекту инфраструктуры на Харьковщине: ранены 4 человека
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 27 августа армия РФ ударила ракетой "Искандер" по объекту инфраструктуры в селе Андреевка Харьковской области, в результате атаки пострадали 4 человека.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "23:43 Изюмский р-н., Донецкая ТГ., с. Андреевка. Попадание "Искандером" по объекту инфраструктуры. Повреждены здания и 3 автомобиля. Пострадали 4 человека".

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Детали: Ночью оккупанты атаковали и село Богуславка в Изюмском районе. Повредили 4 частных дома и легковой автомобиль. Также под вражеский удар попал Купянск - Узловой. В результате обстрела горели трава и хозяйственная постройка.

Харьковская областьракетный удар
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