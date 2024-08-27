Россияне ударили по Запорожью 7 "Шахедами": 2 погибших, повреждены более 30 домов
Ночью российские войска атаковали Запорожье 7 "Шахедами" – в результате удара 2 человека погибли, 4 получили ранения, 2 дома разрушены и еще более 30 повреждены.
Источник: МВД, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и секретарь Запорожского горсовета и и.о. городского головы Регина Харченко в Telegram
Дословно МВД: "Россияне ударили семью беспилотниками (предварительно, типа "Shahed") по объектам гражданской инфраструктуры региона. Повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражные помещения".
Детали: И.о. городского головы Запорожья Регина Харченко уточнила, что в городе разрушены 2 частных дома, также повреждены 12 многоэтажек и более 20 частных домов в двух районах города.
"На местах развернуты палатки горсовета. Представители райадминистраций фиксируют информацию о поврежденном жилье, консультируют людей", – сообщила Харченко.
Нацполиция и глава ОВА Иван Федоров показали фото последствий российских ударов по Запорожью.
Предыстория:
- Ранее глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье 2 человека погибли и 4 получили ранения.