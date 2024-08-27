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Россияне ударили по Запорожью 7 "Шахедами": 2 погибших, повреждены более 30 домов

Ирина БалачукВторник, 27 августа 2024, 09:59
Россияне ударили по Запорожью 7 Шахедами: 2 погибших, повреждены более 30 домов
ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

Ночью российские войска атаковали Запорожье 7 "Шахедами" – в результате удара 2 человека погибли, 4 получили ранения, 2 дома разрушены и еще более 30 повреждены.

Источник: МВД, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и секретарь Запорожского горсовета и и.о. городского головы Регина Харченко в Telegram

Дословно МВД: "Россияне ударили семью беспилотниками (предварительно, типа "Shahed") по объектам гражданской инфраструктуры региона. Повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражные помещения". 

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ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

Детали: И.о. городского головы Запорожья Регина Харченко уточнила, что в городе разрушены 2 частных дома, также повреждены 12 многоэтажек и более 20 частных домов в двух районах города. 

 
ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

"На местах развернуты палатки горсовета. Представители райадминистраций фиксируют информацию о поврежденном жилье, консультируют людей", – сообщила Харченко. 

 
ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

Нацполиция и глава ОВА Иван Федоров показали фото последствий российских ударов по Запорожью. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ИВАНА ФЕДОРОВА

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ЗапорожьеШахеджертвы
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