Россияне ударили по Запорожью 7 "Шахедами": 2 погибших, повреждены более 30 домов

Ночью российские войска атаковали Запорожье 7 "Шахедами" – в результате удара 2 человека погибли, 4 получили ранения, 2 дома разрушены и еще более 30 повреждены.

Источник: МВД, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и секретарь Запорожского горсовета и и.о. городского головы Регина Харченко в Telegram

Дословно МВД: "Россияне ударили семью беспилотниками (предварительно, типа "Shahed") по объектам гражданской инфраструктуры региона. Повреждены дома, инфраструктурный объект, транспортные средства и гаражные помещения".

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Детали: И.о. городского головы Запорожья Регина Харченко уточнила, что в городе разрушены 2 частных дома, также повреждены 12 многоэтажек и более 20 частных домов в двух районах города.

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"На местах развернуты палатки горсовета. Представители райадминистраций фиксируют информацию о поврежденном жилье, консультируют людей", – сообщила Харченко.

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Нацполиция и глава ОВА Иван Федоров показали фото последствий российских ударов по Запорожью.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ИВАНА ФЕДОРОВА

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