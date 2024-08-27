Депутат Тернопольского облсовета покаялся за взятку: должен отдать 1 млн Вооруженным силам

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности бывшим депутатом Тернопольского областного совета Олегом Щиголем по делу о взятке и оштрафовал его на 68 тысяч гривен, запретив занимать определенные должности в течение 2 лет.

Источник: ВАКС, Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Дословно САП: "27 августа 2024 года ВАКС вынес приговор на основании соглашения о признании виновности по делу в отношении депутата областного совета, обвиняемого в получении 15 тыс. грн неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ за содействие в выделении материальной помощи для лечения".

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Детали: В сообщении правоохранителей не названо имя фигуранта, но по данным "Украинской правды", речь идет о разоблаченном в марте Олеге Щиголе.

По приговору суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины.

Учитывая, что депутат совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. грн и лишил права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 2 года, отмечают прокуроры.

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По условиям соглашения, обвиняемый безоговорочно признал свою виновность в инкриминируемом ему уголовном правонарушении и обязался перечислить на поддержку Вооруженных сил Украины денежные средства в размере 405 тыс грн.

Кроме того, во исполнение других условий соглашения, до его утверждения обвиняемый приобрел и передал в 4 механизированный батальон Отдельной президентской бригады интерактивную панель SMART Board GX165-V3 в количестве 1 шт. и перечислил средства на поддержку Вооруженных сил Украины в размере 500 тыс грн, сообщают в ВАКС.

Что предшествовало: В марте 2024 года военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила на коррупции депутата Тернопольского облсовета, который по совместительству был председателем постоянной комиссии по вопросам бюджета.

По данным следствия, в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карточку он должен был отдать чиновнику половину суммы.