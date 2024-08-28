ВСУ за сутки отминусовали еще 1 090 оккупантов и уничтожили штурмовик и 27 артсистем

За минувшие сутки российские войска потеряли в захватнической войне убитыми и ранеными 1 090 военных, общее количество потерь оккупантов достигло 611 190 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:

Реклама: