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ВСУ за сутки отминусовали еще 1 090 оккупантов и уничтожили штурмовик и 27 артсистем

Станислав ПогориловСреда, 28 августа 2024, 08:02
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 090 оккупантов и уничтожили штурмовик и 27 артсистем
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские войска потеряли в захватнической войне убитыми и ранеными 1 090 военных, общее количество потерь оккупантов достигло 611 190 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 611 190 (+1090) человек,
  • танков - 8568 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 16681 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 17522 (+27) ед,
  • РСЗО - 1174 (+1) ед,
  • средств ПВО - 938 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+1) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14348 (+94),
  • крылатых ракет - 2553 (+6),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23654 (+41) ед,
  • специальной техники - 2950 (+6).

Вооруженные силыУкраинаРосcияпотери в войне
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