С начала суток на фронте уже 111 боестолкновений: больше всего на Покровском направлении

С начала суток на фронте уже произошло 111 атак врага - больше всего на Покровском направлении (34 атаки), при этом почти половина из них произошла возле Селидово и Новогродовки.

Источник: Генштаб

Дословно: "За сегодня (28 августа - ред.) количество вражеских атак возросло до 111. Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Покровском направлении, где провели треть от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях...

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Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты осуществили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах 11 различных населенных пунктов.

Почти половина из всех боестолкновений состоялась возле Селидово и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 23 атаки противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе".

Детали: На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Липцы и Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируемая. Также враг бил НАРами из вооружения вертолетов вблизи Казачьей Лопани, Алисовки и Кудиевки.

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Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Новосадового. С начала суток украинские воины отбили уже 8 атак.

На Северском направлении противник дважды атаковал вблизи Спирного. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении захватчики совершили девять штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещеевки, Андреевки, Белой Горы и Григорьевки. Возле последнего населенного пункта нанесли два удара неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 13. Сегодня противник атаковал в районах Северного, Дружбы, Торецка, Нью-Йорка и Нелиповки. Бои неподалеку Нелиповки пока еще продолжаются в трех локациях. Авиация агрессора нанесла удар по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

На Кураховском направлении захватчики 22 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Украинки, Георгиевки, Константиновки и Карловки. Почти половина боестолкновений продолжается - жесткие бои, в частности, сейчас идут неподалеку Карловки.

На Временском направлении захватчики дважды атаковали позиции украинских войск в сторону Константиновки и Водяного. Пять раз задействовали авиацию для ударов НАРами по Угледару и Егоровке.

На Ореховском направлении подверглось удару двумя КАБами Степное. Также оккупанты провели два штурма возле Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Ударил неуправляемыми авиаракетами в сторону Казацкого из вооружения штурмовика Су-25.