Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель рассказал о поддержке операции на Курщине многими странами ЕС

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 21:10
Боррель рассказал о поддержке операции на Курщине многими странами ЕС
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие присутствующие на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов поддержали операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ.

Источник: Боррель на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе в четверг, 29 августа, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина показала стратегическую дерзость и превратила нарратив Путина о "специальной операции" на вполне бесполезный".

Реклама:

Детали: Он рассказал, что на заседании глав МИД "многие государства-члены выразили поддержку Курской операции" как части неотъемлемого права Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Боррель также упомянул о выступлении украинского министра Дмитрия Кулебы, который подчеркнул, что наступление в Курской области подточило миф о "неуязвимости России".

"В феврале, два с половиной года назад, Путин начал войну, считая, что она продлится пару недель. И она уже длится более пары лет. И он не захватил Киев, а вместо этого даже территория России подверглась нападению", – подытожил он.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна ранее выразил мнение, что операция украинских Вооруженных Сил в Курской области изменит ход войны и имеет поддержку со стороны стран Запада.

В Латвии также отметили, что самооборона Украины, согласно положениям ООН, означает право Киева наносить удары по военным объектам на территории России, а потому украинская операция в Курской области является элементом самозащиты.

Напомним: Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

ЕСКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
ЕС
Боррель: ЕС крайне обеспокоен ситуацией в Грузии
Боррель: Каждое государство ЕС будет решать относительно снятия ограничений на удары Украины по РФ
Сийярто не понравилось предложение Борреля о снятии ограничений на использование оружия Украиной
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: