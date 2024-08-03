Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Le Monde: Спецслужбы Украины учат туарегов из Мали управлять беспилотниками 

Алена ИвашкивСуббота, 3 августа 2024, 02:53
Le Monde: Спецслужбы Украины учат туарегов из Мали управлять беспилотниками 
повстанцы-туареги в Мали, фото из открытых источников

Украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали, в частности обучая их управлять беспилотниками.

Источник: французское издание Le Monde со ссылкой на информаторов

Детали: По словам одного из командиров повстанцев, "обмены" с украинскими спецслужбами действительно происходят, чтобы увидеть, как можно сотрудничать.

Реклама:

Как утверждают источники Le Monde, украинская власть предоставляет повстанцам в Мали стратегическую информацию, а также учит их использовать беспилотники.

Прямая речь представителя CSP-DPA Мохамеда Эльмаулуда Рамадана: "Мы имеем связи с украинцами, но так же как и со всеми остальными - французами, американцами и другими".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер".
  • Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
  • Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.

Темы: беспилотникиАфрика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
беспилотники
Россия отчиталась о сбитии 75 БПЛА над своей территорией
Этой ночью удалось сбить 24 российских беспилотника из 29
Российские власти заявили о пожаре на нефтебазе в Белгородской области
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: