Le Monde: Спецслужбы Украины учат туарегов из Мали управлять беспилотниками 

Украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали, в частности обучая их управлять беспилотниками.

Источник: французское издание Le Monde со ссылкой на информаторов

Детали: По словам одного из командиров повстанцев, "обмены" с украинскими спецслужбами действительно происходят, чтобы увидеть, как можно сотрудничать.

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Как утверждают источники Le Monde, украинская власть предоставляет повстанцам в Мали стратегическую информацию, а также учит их использовать беспилотники.

Прямая речь представителя CSP-DPA Мохамеда Эльмаулуда Рамадана: "Мы имеем связи с украинцами, но так же как и со всеми остальными - французами, американцами и другими".

Напомним:

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