Le Monde: Спецслужбы Украины учат туарегов из Мали управлять беспилотниками
Суббота, 3 августа 2024, 02:53
Украинские спецслужбы сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали, в частности обучая их управлять беспилотниками.
Источник: французское издание Le Monde со ссылкой на информаторов
Детали: По словам одного из командиров повстанцев, "обмены" с украинскими спецслужбами действительно происходят, чтобы увидеть, как можно сотрудничать.
Реклама:
Как утверждают источники Le Monde, украинская власть предоставляет повстанцам в Мали стратегическую информацию, а также учит их использовать беспилотники.
Прямая речь представителя CSP-DPA Мохамеда Эльмаулуда Рамадана: "Мы имеем связи с украинцами, но так же как и со всеми остальными - французами, американцами и другими".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер".
- Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
- Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.