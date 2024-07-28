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В Мали убили самого популярного вагнеровского пропагандиста – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 июля 2024, 15:55
В Мали убили самого популярного вагнеровского пропагандиста – СМИ
фото: медиазона

Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убиты или взяты в плен на севере Мали, ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.

Источник: The Insider, "Медиазона"

Детали: Утром 28 июля восставшие в Мали туареги заявили, что десятки солдат и наемников "ЧВК "Вагнер" были убиты и ранены за два дня боев у алжирской границы.

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На данный момент информацию также подтвердили российские СМИ и пропагандисты.

Известно так же, что несколько россиян также попали в плен.

В ходе боев погиб автор крупнейшего среди приближенных к наемникам канала Grey Zone, на который подписаны более полумиллиона человек, 29-летний уроженец Липецка Никита Федянин. В интернете публикуют фото вероятно его мертвого тела.

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Также, по информации отдельных СМИ, в бою возможно погиб командир одного из отрядов "Вагнера" Антон Елизаров ("Лотос"), однако другие его гибель опровергают.

Темы: ВагнерМалиРосcиянаёмники
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