Склад КАБов и нефтебазы: Генштаб подтвердил новые попадания на территории РФ
Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области и ряду нефтебаз, сообщил Генштаб.
Источник: Генштаб
Детали: Военным командованием Украины зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.
Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности и Главного управления разведки во взаимодействии с Вооруженными силами.
Также отмечается, что Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
Напомним: В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о взрывах.
Над Россией официально за ночь на 3 августа якобы сбили 75 БПЛА.