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Склад КАБов и нефтебазы: Генштаб подтвердил новые попадания на территории РФ

Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 11:07
Склад КАБов и нефтебазы: Генштаб подтвердил новые попадания на территории РФ
горящий морозовск в ночь на 3 августа, скриншот из видео

Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области и ряду нефтебаз, сообщил Генштаб.

Источник: Генштаб

Детали: Военным командованием Украины зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

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Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности и Главного управления разведки во взаимодействии с Вооруженными силами.

Также отмечается, что Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

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Напомним: В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о взрывах.

Над Россией официально за ночь на 3 августа якобы сбили 75 БПЛА.

Темы: ГенштабобстрелнефтьРосcия
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