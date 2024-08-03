Аэродром в Ростовской области зачищен также от ПВО и авиации - источник

Кроме склада с КАБами, об уничтожении которого сообщал Генштаб, украинские беспилотники также разрушили ПВО и авиационную технику.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источника, на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами.

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Спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.

Дословно: "Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшего "хлопка".

Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только какие-то складские помещения".

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Больше деталей: Источник заверил, что кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области.

Предыстория: Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и ряду нефтебаз, сообщил Генштаб.

В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ в Ростовской области.