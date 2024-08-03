Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Аэродром в Ростовской области зачищен также от ПВО и авиации - источник

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 12:03
Аэродром в Ростовской области зачищен также от ПВО и авиации - источник
скриншот

Кроме склада с КАБами, об уничтожении которого сообщал Генштаб, украинские беспилотники также разрушили ПВО и авиационную технику.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По данным источника, на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами.

Реклама:

Спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.

Дословно: "Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшего "хлопка".

Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только какие-то складские помещения".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Источник заверил, что кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области.

Предыстория: Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и ряду нефтебаз, сообщил Генштаб.

В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ в Ростовской области.

Темы: РосcиябеспилотникиПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
Росcия
Ежемесячные потери России в войне снизились - разведка Британии
Разведчики сожгли склад ГСМ в России, который обеспечивал оккупантов в Донецкой области - источник
Склад КАБов и нефтебазы: Генштаб подтвердил новые попадания на территории РФ
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: