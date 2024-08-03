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Скандальный экс-военком вышел из СИЗО под залог, но его снова задержали

Валентина РоманенкоСуббота, 3 августа 2024, 20:31
Скандальный экс-военком вышел из СИЗО под залог, но его снова задержали
фото гБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили уже четвертое подозрение бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергею Луцюку и снова задержали его.

Источник: ГБР, ОГП

Детали: Накануне Апелляционный суд изменил Луцюку меру пресечения и его выпустили из СИЗО под залог в размере почти полмиллиона гривен.

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Сейчас правоохранители сообщили ему новое подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, в частности, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения.

Сообщается, что экс-руководителя ТЦК уже снова задержали, следователи будут просить для него меру пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Что предшествовало: В июле 2023 года Луцюку было сообщено о подозрении по делу об избиении солдата. Он подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже.

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В октябре 2023 года работники ГБР сообщили ему еще одно подозрение. В ходе расследования избиения солдата, ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен. Исследование вероятных других эпизодов его противоправной деятельности продолжилось.

В июле 2023 года Луцюка отстранили от служебных обязанностей, он находился под стражей без возможности внесения залога. 2 августа после обжалования решения стороной защиты, подозреваемому изменили меру пресечения и он вышел под залог в 454,2 тысячи гривен.

Сейчас военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона.

Темы: ТЦКРовенская областьГБР
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