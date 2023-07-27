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Задержали главного военкома Ривненщины: есть видео его издевательств над подчиненным

"Украинская правда", Алена МазуренкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:56
Задержали главного военкома Ривненщины: есть видео его издевательств над подчиненным
фото: ГБР

Правоохранители задержали руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка.

Источник: пресс-служба ГБР, собеседники "Украинской правды" в органах прокуратуры и ГБР

Детали: В распоряжении УП также есть видео с телефона задержанного. На нем военком бьет своего подчиненного. Они разговаривают о наркотиках.

Обновлено: Позже в ГБР сообщили, что разоблачили "руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, которые избили военного. У одного из должностных лиц нашли наркотики".

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В ведомстве утверждают, что полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ривненского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях.

Чиновники решили этого не допустить и избить парня битой. Также в ГБР заявили, что потерпевшего заставляли становиться на колени и вымаливать прощения.

Сообщается, что руководитель Ровенского областного ТЦК сам бил военнослужащего, в то время, как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.

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26 июля работники ГБР провели 6 обысков по месту работы, жительства и в транспортных средствах руководителей центров комплектования.

Дословно: "Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ривненского областного ТЦК обнаружена бита, которой били мужчину".

ГБР сообщает, что во время обыска у руководителя Ривненского районного ТЦК и СП изъяли "8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудия для употребления наркотических веществ". Его задержали.

Чиновнику объявили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч.2 ст.307 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Луцюку объявили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч.5 ст. 426-1 УКУ).

Напомним: 

  • 23 июля на Ставке главнокомандующего президент Владимир Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте".
  • По словам Зеленского, предварительные результаты проверки военкоматов оказались неутешительными.
  • Бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.
  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Темы: Ровенская областьТЦК
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