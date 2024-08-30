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ВСУ обезвредили 1 200 оккупантов и почти полторы сотни единиц вражеской техники

Ирина БалачукПятница, 30 августа 2024, 07:38
ВСУ обезвредили 1 200 оккупантов и почти полторы сотни единиц вражеской техники
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 200 оккупантов, 23 артиллерийские системы, 23 ББМ и 3 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 613 590 (+1 200) человек,
  • танков – 8 574 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 722 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 17 572 (+23) ед,
  • РСЗО – 1 175 (+1) ед,
  • средств ПВО – 940 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 453 (+84) ед,
  • крылатых ракет – 2 556 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 763 (+57) ед,
  • специальной техники – 2 967 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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