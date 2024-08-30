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У Орбана не планируют менять политику в отношении Украины, если Трамп проиграет выборы

Сергей Сидоренко, Александр ШумилинПятница, 30 августа 2024, 20:44
У Орбана не планируют менять политику в отношении Украины, если Трамп проиграет выборы

В команде премьера Венгрии Виктора Орбана рассчитывают на американо-российское "примирение" и восстановление их сотрудничества независимо от результатов выборов.

Источник: заявление Балажа Орбана, политдиректора и близкого советника венгерского премьера, отвечая на вопрос ЕвроПравды на конференции GLOBSEC.

Детали: Балаш Орбан заявил, что даже в случае победы Камалы Харрис Венгрия не будет менять в своей политике "наверное, ничего".

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Представитель венгерского премьера добавил, что Будапешт исходит из "реалистичного подхода" в определении политики в отношении Украины, несмотря на то, что сталкивается с критикой остальных европейских партнеров.

"Мы реалисты и считаем, что это не наша война. Я понимаю, что это может шокировать эту аудиторию, но мы видим эту войну именно так... Это поддерживает 80-90% венгров", – заявил он.

Также Балаж Орбан выразил убеждение, что независимо от того, кто победит на выборах в США, новая американская власть возобновит сотрудничество с Россией для того, чтобы не толкать ее к Китаю.

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"Верю, что американо-российские договоренности будут, и пусть они будут вместе с Европой, а не без нас", – добавил он.

Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал свои симпатии Дональду Трампу в президентской гонке в США.

Орбан в июле провел встречу с Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.

Перед тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.

По данным СМИ, для воплощения этих идей в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем", которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.

ВенгрияОрбан
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