Трамп поздравил Путина с "великолепной сделкой" об обмене заключенными

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поздравил правителя России Владимира Путина с обменом заключенными между РФ и странами Запада, который состоялся на этой неделе.

Источник: Трамп во время предвыборного митинга в Атланте, цитирует The Washington Post

Детали: По словам Трампа, Путин перехитрил американских чиновников в рамках крупнейшей подобной сделки со времен окончания Холодной войны.

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Издание отмечает, что на митинге Трамп не упомянул ни одного из американских заключенных, которые были освобождены в результате сделки - в том числе репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, заключенного в России более года назад по обвинениям, которые американское правительство назвало сфабрикованными.

В своих предыдущих комментариях по соглашению он также не называл ни одного из заключенных по имени, только критиковал американское правительство.

Прямая речь: "Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку.

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... У нас 59 заложников, я никогда ничего не путал.

... Боже, мы заключаем ужасные, ужасные сделки.

Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент?"

Детали: Трамп неохотно говорил о Гершковиче в течение примерно первого года заключения журналиста, но в мае наконец призвал к его освобождению.

Бывший президент неоднократно хвастался своими близкими отношениями с Путиным и заявлял, что Путин уважает его и никогда бы не вторгся в Украину, если бы Трамп был президентом.

За последние месяцы Трамп несколько раз публично заявлял, что добьется увольнения Гершковича, как только его изберут в ноябре, и что Путин сделает это "для меня, а не для кого-то другого".

Трамп, вероятно, начал критиковать соглашение в четверг после того, как о нем сказали президент Байден и вице-президент Харрис и встретились с освобожденными заключенными.

"Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших соглашений, ни о чем, но особенно об обмене заложниками. Наши "переговорщики" - это всегда позор для нас!" - заявил он в четверг в своей заметке в сети Truth Social.