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Зеленский хочет, чтобы коалиция стран НАТО сбивала ракеты над Украиной

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 17:25
Зеленский хочет, чтобы коалиция стран НАТО сбивала ракеты над Украиной
Зеленский во время общения с журналистами 4 августа, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поручил дипломатам проработать в рамках совета "Украина-НАТО" возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над украинской территорией.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в День Воздушных сил ВСУ, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против (российских – ред.) ракет, которые бьют по Украине в направлении наших соседей. Прежде всего стран Альянса".

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Детали: По его мнению, это решение, "вероятно, сложное для партнеров, поскольку они всегда боятся лишней эскалации".

"Но мы боремся с этим и будем работать. У нас, по моему мнению, есть неплохой вариант нашего совета "Украина-НАТО". Я дал соответствующее задание нашим дипломатам работать с НАТО, чтобы была такая встреча, чтобы была наработана и дата, когда мы сможем обсудить именно этот вопрос", – сказал президент.

Прямая речь: "Я хочу попробовать этот инструмент, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага (над Украиной – ред.)...

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Такой коалиции нам сегодня очень не хватает, потому что это очень большая ответственность для одной страны-соседки – взять на себя ответственность и помогать нам сбивать ракеты. Хотя считаю, что это, безусловно, нужно было сделать. И сделать давно".

Предыстория:

  • 8 июля глава польского правительства Дональд Туск после подписания соглашения по безопасности с Киевом заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Туск заявил, что Польша открыта к такой инициативе, однако, по его словам, это требует сотрудничества и одобрения со стороны НАТО.
  • 10 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет сбивать российские ракеты, которые летят через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.
  • 13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.
  • 14 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что выступает против того, чтобы Польша силами своей ПВО сбивала российские ракеты над территорией Украины.

Темы: ЗеленскийНАТОракетный ударПВО
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