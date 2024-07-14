Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что выступает против того, чтобы Польша силами своей ПВО сбивала российские ракеты над территорией Украины.

Источник: Столтенберг в интервью, показанном в эфире телемарафона в воскресенье

Детали: Журналист попросил генсека НАТО прокомментировать идею сбивания Польшей ракет, летящих в ее направлении, на территории Украины.

Реклама:

Прямая речь Столтенберга: "НАТО будет поддерживать Украину, и мы сейчас увеличили нашу поддержку...

Но политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно".

Больше деталей: Столтенберг подтвердил свою позицию о том, что "Украина имеет право атаковать легитимные военные цели на территории страны-агрессора России".

ВИДЕО ДНЯ

Он отметил, что "разные страны ввели различные ограничения по использованию оружия, которое они передают Украине". В то же время генсек НАТО приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по территории РФ вблизи границы с Украиной на Харьковщине.

На просьбу прокомментировать идею возможного вступления в НАТО части Украины, которую контролирует власть, а впоследствии уже оккупированной территории, Столтенберг сказал: "Мы видели разные модели, и я буду осторожным в высказываниях относительно того, какое именно решение можно будет применить для Украины".

Что предшествовало: 8 июля глава польского правительства Дональд Туск после подписания соглашения по безопасности с Киевом заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Туск заявил, что Польша открыта к такой инициативе, однако, по его словам, это требует сотрудничества и одобрения со стороны НАТО.

10 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет сбивать российские ракеты, которые летят через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.

13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.