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Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 23:40
Столтенберг об идее сбивания Польшей ракет над Украиной: НАТО не будет вовлечено в конфликт
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что выступает против того, чтобы Польша силами своей ПВО сбивала российские ракеты над территорией Украины.

Источник: Столтенберг в интервью, показанном в эфире телемарафона в воскресенье

Детали: Журналист попросил генсека НАТО прокомментировать идею сбивания Польшей ракет, летящих в ее направлении, на территории Украины.

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Прямая речь Столтенберга: "НАТО будет поддерживать Украину, и мы сейчас увеличили нашу поддержку...

Но политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно".

Больше деталей: Столтенберг подтвердил свою позицию о том, что "Украина имеет право атаковать легитимные военные цели на территории страны-агрессора России".

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Он отметил, что "разные страны ввели различные ограничения по использованию оружия, которое они передают Украине". В то же время генсек НАТО приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по территории РФ вблизи границы с Украиной на Харьковщине.

На просьбу прокомментировать идею возможного вступления в НАТО части Украины, которую контролирует власть, а впоследствии уже оккупированной территории, Столтенберг сказал: "Мы видели разные модели, и я буду осторожным в высказываниях относительно того, какое именно решение можно будет применить для Украины".

Что предшествовало: 8 июля глава польского правительства Дональд Туск после подписания соглашения по безопасности с Киевом заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Туск заявил, что Польша открыта к такой инициативе, однако, по его словам, это требует сотрудничества и одобрения со стороны НАТО.

10 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет сбивать российские ракеты, которые летят через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.

13 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты, направляющиеся к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

Темы: НАТОПольшаПВОракетный удар
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