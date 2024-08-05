Минус Су-34 и склад боеприпасов – в ГУР рассказали детали "хлопка" на российском "Морозовске"

В результате ударов по российскому аэродрому "Морозовск" 3 августа удалось уничтожить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов, еще два самолета вероятно повреждены обломками, заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Источник: ГУР

Дословно разведка: "Данные космической разведки свидетельствуют – в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов".

Фото gur.gov.ua

Детали: Также сообщается, что полностью уничтожили вражеский склад авиационного вооружения. ГУР акцентирует, что от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Фото gur.gov.ua

Кроме того, получили "четко заметные из космоса повреждения" четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Мрозовск".

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Фото gur.gov.ua

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