Минус Су-34 и склад боеприпасов – в ГУР рассказали детали "хлопка" на российском "Морозовске"
В результате ударов по российскому аэродрому "Морозовск" 3 августа удалось уничтожить вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов, еще два самолета вероятно повреждены обломками, заявили в Главном управлении разведки Минобороны.
Источник: ГУР
Дословно разведка: "Данные космической разведки свидетельствуют – в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.
Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов".
Детали: Также сообщается, что полностью уничтожили вражеский склад авиационного вооружения. ГУР акцентирует, что от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.
Кроме того, получили "четко заметные из космоса повреждения" четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Мрозовск".
Предыстория:
- В ночь на 3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и ряду нефтебаз.
- 4 августа проект Радио Свобода "Схемы" опубликовал спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки украинских беспилотников на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России.