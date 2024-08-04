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Атака дронов на аэродром "Морозовск" в России: появились спутниковые снимки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 22:15
Атака дронов на аэродром Морозовск в России: появились спутниковые снимки
повреждения на аэродроме "Морозовск", Схемы

Проект Радио Свобода "Схемы" опубликовал спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки украинских беспилотников на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России, произошедшей в ночь на субботу.

Источник: "Схемы"

фото: Схемы
фото: Схемы
 

Дословно: "На свежих спутниковых снимках Planet Labs за 4 августа, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), видны последствия атаки беспилотников Сил обороны Украины на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области России.

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В частности, видно, что поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Следы пожаров видны и возле других зданий, а также возле мест парковки российских истребителей.

Также можно заметить, что после атаки беспилотниками с аэродрома убрали большинство имеющихся там ранее истребителей".

Что предшествовало: В ночь на 3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области и ряду нефтебаз.

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По данным источников УП в СБУ, кроме склада с КАБами, об уничтожении которого сообщал Генштаб, украинские беспилотники также разрушили ПВО и авиационную технику.

Темы: Росcияаэродромбеспилотники
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