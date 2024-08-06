Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере

Алена ИвашкивВторник, 6 августа 2024, 00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
Карта Google maps

Вооруженные силы США завершили вывод персонала с авиабазы 201, ключевой базы беспилотников в Нигере.

Источник: Reuters со ссылкой на официальных лиц

Детали: Правящая хунта Нигера после государственного переворота в прошлом году потребовала от США вывести почти 1000 американских военных.

Реклама:

Авиационная база 201, база беспилотников вблизи Агадеса в центральном Нигере, построение которой стоило 100 миллионов долларов, до переворота предоставляла важные разведывательные данные об исламистских группах боевиков.

В совместном заявлении министерства обороны Нигера и американских военных говорится, что персонал и оборудование с базы были выведены, а координация будет продолжаться в течение ближайших недель, чтобы обеспечить завершение вывода.

Дословно: "Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили завершение этого обмена досрочно и без осложнений".

ВИДЕО ДНЯ

Еще детали: Хунта Нигера дала США срок до 15 сентября, чтобы вывести войска со своей территории. В прошлом месяце американские войска были выведены с авиабазы 101.

Решение Нигера попросить вывод американских войск было принято после встречи в Ниамее в середине марта, когда высокопоставленные чиновники США выразили обеспокоенность по таким вопросам, как ожидаемое прибытие российских войск и сообщения о том, что Иран ищет сырье в стране, включая уран.

Предыстория: 

  • В середине марта США обвинили руководство Нигера в тайном подписании соглашения о предоставлении Ирану доступа к своим урановым запасам.
  • 12 апреля государственное телевидение Нигера сообщило, что российские военные инструкторы прибыли в страну на самолете, загруженном военным оборудованием.
  • Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Законно избранный президент страны Мохамед Базум с тех пор остается под стражей.

АфрикаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медальные надежды на Онофрийчук: расписание выступления украинских спортсменов 9 августа

ISW: Действиями в Курской области украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности

Трамп и Харрис согласились на дебаты на ABC 10 сентября

Олимпиада-2024Насибов получил для Украины серебро в греко-римской борьбе

Глава оборонного комитета Бундестага за использование Украиной немецкого оружия в Курской области

Вечером четверга энергетики ограничат потребление электроэнергии для бизнеса

Все новости...
Африка
В Раде говорят, что разрыв дипломатических отношений с Мали не будет иметь серьезных последствий
Правительство Мали заявило о разрыве дипотношений с Украиной
В Сомали совершили теракт на пляже, почти сотня погибших и раненых
Последние новости
09:41
Олимпиада-2024Лайлс завоевал бронзу в беге на 200 метров с COVID-19
09:30
Греция направила больше пожарных на борьбу с пожаром на Крите, эвакуированы новые села
09:17
Цены на нефть выросли из-за напряжения на Ближнем Востоке
09:03
фото Россияне вечером и ночью обстреляли Купянщину: горели дома, есть пострадавшие
08:46
ПВО уничтожила все 27 "Шахедов" ночью – Олещук
08:40
Генштаб: идут бои на 10 направлениях фронта, за сутки произошло более ста боевых столкновений
08:38
Глава Саксонии призвал сократить военную помощь Украине
08:15
ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов и уничтожили 49 артсистем
08:13
Половина немцев боятся эскалации с РФ из-за размещения ракет США в Германии
08:02
видео, дополнено Дроновая атака: в Липецкой области РФ загорелся военный аэродром
Все новости...
Реклама:
Реклама: