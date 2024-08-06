США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере

Вооруженные силы США завершили вывод персонала с авиабазы 201, ключевой базы беспилотников в Нигере.

Источник: Reuters со ссылкой на официальных лиц

Детали: Правящая хунта Нигера после государственного переворота в прошлом году потребовала от США вывести почти 1000 американских военных.

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Авиационная база 201, база беспилотников вблизи Агадеса в центральном Нигере, построение которой стоило 100 миллионов долларов, до переворота предоставляла важные разведывательные данные об исламистских группах боевиков.

В совместном заявлении министерства обороны Нигера и американских военных говорится, что персонал и оборудование с базы были выведены, а координация будет продолжаться в течение ближайших недель, чтобы обеспечить завершение вывода.

Дословно: "Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили завершение этого обмена досрочно и без осложнений".

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Еще детали: Хунта Нигера дала США срок до 15 сентября, чтобы вывести войска со своей территории. В прошлом месяце американские войска были выведены с авиабазы 101.

Решение Нигера попросить вывод американских войск было принято после встречи в Ниамее в середине марта, когда высокопоставленные чиновники США выразили обеспокоенность по таким вопросам, как ожидаемое прибытие российских войск и сообщения о том, что Иран ищет сырье в стране, включая уран.

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