США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
Вооруженные силы США завершили вывод персонала с авиабазы 201, ключевой базы беспилотников в Нигере.
Источник: Reuters со ссылкой на официальных лиц
Детали: Правящая хунта Нигера после государственного переворота в прошлом году потребовала от США вывести почти 1000 американских военных.
Авиационная база 201, база беспилотников вблизи Агадеса в центральном Нигере, построение которой стоило 100 миллионов долларов, до переворота предоставляла важные разведывательные данные об исламистских группах боевиков.
В совместном заявлении министерства обороны Нигера и американских военных говорится, что персонал и оборудование с базы были выведены, а координация будет продолжаться в течение ближайших недель, чтобы обеспечить завершение вывода.
Дословно: "Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили завершение этого обмена досрочно и без осложнений".
Еще детали: Хунта Нигера дала США срок до 15 сентября, чтобы вывести войска со своей территории. В прошлом месяце американские войска были выведены с авиабазы 101.
Решение Нигера попросить вывод американских войск было принято после встречи в Ниамее в середине марта, когда высокопоставленные чиновники США выразили обеспокоенность по таким вопросам, как ожидаемое прибытие российских войск и сообщения о том, что Иран ищет сырье в стране, включая уран.
Предыстория:
- В середине марта США обвинили руководство Нигера в тайном подписании соглашения о предоставлении Ирану доступа к своим урановым запасам.
- 12 апреля государственное телевидение Нигера сообщило, что российские военные инструкторы прибыли в страну на самолете, загруженном военным оборудованием.
- Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Законно избранный президент страны Мохамед Базум с тех пор остается под стражей.