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Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем, их уже поставляют – NYT

Ирина БалачукВторник, 6 августа 2024, 07:39
Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем, их уже поставляют – NYT
Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото с сайта NYT

Иран запросил у России современные системы противовоздушной обороны, поскольку готовится к возможной войне с Израилем, поставки уже идут, пишет The New York Times.

Источник: NYT

Дословно NYT: "Двое иранских чиновников, знакомых с планированием войны, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции, подтвердили, что Иран обратился с такой просьбой, и заявили, что Россия начала поставки современных радаров и средств противовоздушной обороны. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать эту помощь публично".

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Детали: Издание пишет, что 5 августа Тегеран посетил высокопоставленный российский чиновник по вопросам безопасности экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это произошло в то время, когда Иран готовится ответить Израилю за убийство политического лидера ХАМАС на иранской земле на прошлой неделе.

Шойгу встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, командующим иранских вооруженных сил бригадным генералом Мохаммадом Багери, который возглавляет планирование военных ударов по Израилю, и с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Визит Шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и Россией, который укрепился после начала войны в Украине в 2022 году. Иран предоставил России военные беспилотники, и две страны недавно завершили соглашение о расширении военного и разведывательного сотрудничества", – отмечает NYT.

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Иранское государственное телевидение показало, как Шойгу и генерал Багери поприветствовали друг друга, встретились с глазу на глаз, а затем приняли участие в более широкой встрече за столом переговоров с членами российской делегации и иранскими военными чиновниками.

"Мы готовы к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам", – заявил Шойгу (цитата по иранским государственным СМИ – ред.).

Генерал Багери сказал Шойгу, что отношения между их странами являются "глубокими, долгосрочными и стратегическими", и что при новом правительстве Ирана они будут только расширяться.

Издание напоминает, что Россия также имеет экономические и культурные связи с Израилем, потому что там проживает большое количество русских евреев. Но аналитики говорят, что Москва не может позволить себе отказать Тегерану в помощи, поскольку она в значительной степени полагается на иранские беспилотники в Украине.

Прямая речь представителя консалтинговой компании по вопросам разведки и безопасности Soufan Group Колина П. Кларка: "Если иранцы просят россиян о противовоздушной обороне, они используют свои рычаги. Вопрос в том, как россиянам удовлетворить Тегеран, не испортив при этом свои отношения с Израилем".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар из Ирана по Израилю после того, как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате взрыва в своем гостевом доме, когда он посещал Иран в день инаугурации нового президента.

Предыстория:

ИранРосcияПВОИзраиль
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