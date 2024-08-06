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Воздушный удар РФ 6 августа: ПВО уничтожила 2 баллистические, 2 крылатые ракеты и 15 "Шахедов"

Валентина РоманенкоВторник, 6 августа 2024, 08:06
Воздушный удар РФ 6 августа: ПВО уничтожила 2 баллистические, 2 крылатые ракеты и 15 Шахедов
иллюстрация ВС

В ночь на 6 августа россияне атаковали Украину 4-мя баллистическими ракетами, 2-мя управляемыми авиационными ракетами и 16-ю дронами-камикадзе: ПВО сбила 2 баллистические и 2 авиационные ракеты и 15 БпЛА.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "В ночь на 6 августа 2024 года противник ударил 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской области РФ, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым, Курск - РФ.

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Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях".

Что предшествовало: В ряде регионов Украины в ночь на вторник 6 августа звучала тревога. Враг ударил баллистикой по столице, также применил дроны-камикадзе, которые уничтожались противовоздушной обороной в нескольких областях.

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