DeepState показал уничтоженные в Курской области танки и вертолет РФ
Вторник, 6 августа 2024, 21:54
Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области, куда, по некоторым сообщениям, во вторник прорвались украинские войска.
Источник: DeepState в соцсетях
Детали: На одной из фотографий, сделанной с дрона, горит вертолет. "Подбитый кацапский Ка-52 предположительно на Курщине", - говорится в подписи к фото.
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На другом снимке два уничтоженных танка.
"Два уничтоженных кацапских танка на тралах при въезде в Суджу (город в Курской области - УП). В сети появились красивые фотографии уничтоженной вражеской техники. Детали и обстоятельства выясняются. Враг сегодня понес потери в технике и живой силе", - объясняют аналитики DeepState.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее во вторник российские власти сообщили о якобы массированной атаке беспилотниками и ракетами со стороны Украины на Курскую область.
- Позже Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.