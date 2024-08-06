DeepState показал уничтоженные в Курской области танки и вертолет РФ

Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области, куда, по некоторым сообщениям, во вторник прорвались украинские войска.

Источник: DeepState в соцсетях

Детали: На одной из фотографий, сделанной с дрона, горит вертолет. "Подбитый кацапский Ка-52 предположительно на Курщине", - говорится в подписи к фото.

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Фото: DeepState

На другом снимке два уничтоженных танка.

Фото: DeepState

"Два уничтоженных кацапских танка на тралах при въезде в Суджу (город в Курской области - УП). В сети появились красивые фотографии уничтоженной вражеской техники. Детали и обстоятельства выясняются. Враг сегодня понес потери в технике и живой силе", - объясняют аналитики DeepState.

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