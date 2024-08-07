Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Смерть пленного военного "Азова" Ищенко в российском СИЗО: судмедэксперт выяснил причину

Анастасия ПроцСреда, 7 августа 2024, 12:23
Смерть пленного военного Азова Ищенко в российском СИЗО: судмедэксперт выяснил причину
ПОГИБШИЙ АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО. ФОТО: TELEGRAM / ОМБУДСМЕН ЛУБИНЕЦ ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ

По результатам вскрытия судебно-медицинский эксперт выяснил, что украинский защитник Александр Ищенко, который был водителем в полку "Азов" и во время обороны Мариуполя попал в плен, умер в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".

Источник: заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар

Прямая речь: "Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию госпожи Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, который мобилизовался в "Азов" 27 февраля 2022 года.

Реклама:

Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте".

 
ФОТО: FACEBOOK/СВЯТОСЛАВ ПАЛАМАР

Детали: Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы и справки о причине смерти Ищенко, которые опубликовал Паламар, множественные переломы ребер, шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника в российском плену в СИЗО.

 
ФОТО: FACEBOOK/СВЯТОСЛАВ ПАЛАМАР

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 июля российские медиа сообщили, что в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону умер украинский защитник Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов" и попал в плен в Мариуполе.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что со слов дочери Ищенко, он умер 9 дней назад. По его словам, украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального сообщения о причине смерти гражданина Украины.
  • Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии "Hromadske" сообщил, что Координштаб изучает обстоятельства смерти в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону украинского защитника Александра Ищенко.

Справочно:

Александру Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе, был моряком. За несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину Ищенко вернулся из рейса. Вступил в полк "Азов" и стал водителем. В мае 2022 года попал в российский плен. Александра и его побратимов россияне судили по сфабрикованным делам, их обвиняли в терроризме и попытке свержения власти. Мужчин удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.

АзовпленныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Азов
Коордштаб выясняет обстоятельства смерти пленного военного "Азова" в российском СИЗО – СМИ
В российском плену умер защитник, который служил водителем в "Азове" – росСМИ
Чешский евродепутат-коммунистка пожаловалась в МИД на визит бойцов "Азова" в Прагу
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: