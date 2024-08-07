Смерть пленного военного "Азова" Ищенко в российском СИЗО: судмедэксперт выяснил причину

По результатам вскрытия судебно-медицинский эксперт выяснил, что украинский защитник Александр Ищенко, который был водителем в полку "Азов" и во время обороны Мариуполя попал в плен, умер в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".

Источник: заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар

Прямая речь: "Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию госпожи Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, который мобилизовался в "Азов" 27 февраля 2022 года.

Реклама:

Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте".

ФОТО: FACEBOOK/СВЯТОСЛАВ ПАЛАМАР

Детали: Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы и справки о причине смерти Ищенко, которые опубликовал Паламар, множественные переломы ребер, шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника в российском плену в СИЗО.

ФОТО: FACEBOOK/СВЯТОСЛАВ ПАЛАМАР

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

31 июля российские медиа сообщили, что в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону умер украинский защитник Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов" и попал в плен в Мариуполе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что со слов дочери Ищенко, он умер 9 дней назад. По его словам, украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального сообщения о причине смерти гражданина Украины.

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии "Hromadske" сообщил, что Координштаб изучает обстоятельства смерти в российском плену в СИЗО Ростова-на-Дону украинского защитника Александра Ищенко.

Справочно:

Александру Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе, был моряком. За несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину Ищенко вернулся из рейса. Вступил в полк "Азов" и стал водителем. В мае 2022 года попал в российский плен. Александра и его побратимов россияне судили по сфабрикованным делам, их обвиняли в терроризме и попытке свержения власти. Мужчин удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.