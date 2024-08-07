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Путину доложили о ситуации в Курской области, власти вывозят жителей приграничья

Станислав ПогориловСреда, 7 августа 2024, 13:33
Путину доложили о ситуации в Курской области, власти вывозят жителей приграничья
Фото: Getty Images

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что ночью доложил лидеру Кремля Владимиру Путину о якобы атаке беспилотниками и ракетами российского региона, а также сообщил, что с приграничных территорий вывозят людей.

Источник: Смирнов в Telegram, Минобороны РФ

Детали: По его словам, правитель РФ "держит ситуацию на личном контроле" и пообещал поддержку региона во "всех направлениях".

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Также и.о. губернатора РФ сказал, что обстановка в Курской области "контролируемая", но при этом организован вывоз жителей "из обстреливаемых территорий приграничья", где для них подготовили пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым. Из Москвы и Санкт-Петербурга в регион поехали медики.

В Минобороны РФ заявили о боях в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе, и что якобы роины не допустили продвижения противника вглубь территории.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 6 августа, Смирнов заявил о якобы попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: "Пограничные войска ФСБ и бойцы российской армии не допустили нарушения границы, добавил он и попросил жителей "сохранять бдительность".
  • Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.
  • В то же время добровольческие формирования "РДК" и "Свобода России" об операциях в приграничье с РФ не сообщали.

Что предшествовало

  • В марте 2024 года добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
  • Подобные операции на территории РФ также проводил "РДК".
  • Добровольцы по итогам таких рейдов сообщали об уничтожении вражеских складов, техники и пополнении собственного арсенала оружия за счет оккупантов.

ПутинРосcиявойна
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