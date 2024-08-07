Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

США собираются спросить у Украины, что происходит в Курской области

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 7 августа 2024, 18:49
США собираются спросить у Украины, что происходит в Курской области
Джон Кирби. фото: Getty Images

Американские чиновники планируют связаться с украинскими коллегами и выяснить, что происходит в Курской области России.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, его цитируют Bloomberg и "Европейская правда"

Детали: По словам Кирби, чиновники США "свяжутся с нашими украинскими коллегами, чтобы получить немного лучшее понимание" ситуации в Курской области.

Реклама:

Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".

Со вторник, 6 августа, россияне сообщали о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.

Сейчас российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

ВИДЕО ДНЯ

Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала.

СШАУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
США
Кандидат в вице-президенты от Харрис назвала Трампа и Вэнса "жуткими и чертовски странными"
В США предъявили обвинения мужчине, который мог готовить покушение на Трампа
Главы Госдепа и Пентагона предостерегли от эскалации на Ближнем Востоке
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: