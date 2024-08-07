США собираются спросить у Украины, что происходит в Курской области

Американские чиновники планируют связаться с украинскими коллегами и выяснить, что происходит в Курской области России.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, его цитируют Bloomberg и "Европейская правда"

Детали: По словам Кирби, чиновники США "свяжутся с нашими украинскими коллегами, чтобы получить немного лучшее понимание" ситуации в Курской области.

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Он добавил, что в этой связи американская сторона не изменила своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".

Со вторник, 6 августа, россияне сообщали о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.

Сейчас российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

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Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала.