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Представитель Еврокомиссии о событиях в Курской области: Украина имеет право на защиту

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 7 августа 2024, 19:15
Представитель Еврокомиссии о событиях в Курской области: Украина имеет право на защиту
Петер Стано. фото: Getty Images

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя события в Курской области России, заявил, что Украина имеет право на самозащиту и может бить по российской территории.

Источник: Стано в комментарии "Суспільному", сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Стано, согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в частности нанося удары по агрессору на его территории".

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"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", – добавил представитель Еврокомиссии.

Во вторник, 6 августа, россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.

В среду российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

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Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

В США заявили, что хотят связаться с Киевом для уточнения информации о событиях в Курской области.

ЕСУкраинавойнаРосcия
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