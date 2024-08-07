"Радио Свобода" показала снимок с разрушениями на пункте пропуска в Курской области РФ

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок разрушений на автомобильном пограничном пункте пропуска "Суджа" в Курской области России.

Источник: российская служба "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковый снимок сделанный утром 6 августа

Детали: В публикации отметили, что ранее фотографию пункта пропуска, которую сделал украинский дрон, опубликовали российские и украинские Telegram-каналы.

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фото с Telegram-каналов

спутниковый снимок, "радио свобода"

Дословно: "Пока непонятно, идет ли речь о последствиях украинского обстрела и ударов дронами, или, наоборот, МАПП был поврежден в результате ответных действий российской армии".

Детали: Журналисты также сообщают, что в нескольких сотнях метров от пункта пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа", которая, по данным аналитика, является "единственным входом российского газа для транзита через Украину".

На спутниковых снимках нет следов повреждения станции.

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