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"Радио Свобода" показала снимок с разрушениями на пункте пропуска в Курской области РФ

Татьяна ОлейникСреда, 7 августа 2024, 19:57
Радио Свобода показала снимок с разрушениями на пункте пропуска в Курской области РФ
фото пункта пропуска до разрушений, "Радио Свобода"

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок разрушений на автомобильном пограничном пункте пропуска "Суджа" в Курской области России.

Источник: российская служба "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковый снимок сделанный утром 6 августа

Детали: В публикации отметили, что ранее фотографию пункта пропуска, которую сделал украинский дрон, опубликовали российские и украинские Telegram-каналы.

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фото с Telegram-каналов
 
спутниковый снимок, "радио свобода"

Дословно: "Пока непонятно, идет ли речь о последствиях украинского обстрела и ударов дронами, или, наоборот, МАПП был поврежден в результате ответных действий российской армии".

Детали: Журналисты также сообщают, что в нескольких сотнях метров от пункта пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа", которая, по данным аналитика, является "единственным входом российского газа для транзита через Украину".

На спутниковых снимках нет следов повреждения станции.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 

  • Во вторник, 6 августа, россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.
  • В среду российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • В США заявили, что хотят связаться с Киевом для уточнения информации о событиях в Курской области.

Росcиявойна
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