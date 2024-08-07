В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации
Среда, 7 августа 2024, 21:00
На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
Источник: в. и. о губернатора Алексей Смирнов
Детали: Смирнов отметил, что в Курской области сохраняется "сложная оперативная обстановка в приграничных районах".
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Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории области для "ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил".
Что предшествовало:
- Во вторник, 6 августа, россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.
- В среду российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- В США заявили, что хотят связаться с Киевом для уточнения информации о событиях в Курской области.