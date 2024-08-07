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В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации

Татьяна ОлейникСреда, 7 августа 2024, 21:00
В Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации
Суджа, Курская область (Фото:Типичный Курск/Telegram)

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: в. и. о губернатора Алексей Смирнов

Детали: Смирнов отметил, что в Курской области сохраняется "сложная оперативная обстановка в приграничных районах".

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Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории области для "ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил".

Что предшествовало: 

  • Во вторник, 6 августа, россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.
  • В среду российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • В США заявили, что хотят связаться с Киевом для уточнения информации о событиях в Курской области.

Росcия
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