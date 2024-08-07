На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: в. и. о губернатора Алексей Смирнов

Детали: Смирнов отметил, что в Курской области сохраняется "сложная оперативная обстановка в приграничных районах".

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Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории области для "ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил".

Что предшествовало: