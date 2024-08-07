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Госдеп: Иронично, что Россия, напавшая на Украину, говорит о "провокации" в Курске

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 7 августа 2024, 21:33
Госдеп: Иронично, что Россия, напавшая на Украину, говорит о провокации в Курске
Мэтью Миллер. Фото - Getty Images

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер указал на ироничность заявления российского правителя Владимира Путина о том, что нынешние события в Курской области является "провокацией" Украины.

Источник: Миллер сказал на брифинге в среду, 7 августа, сообщает "Европейская правда"

Детали: Миллер подтвердил, что США "находятся на связи с украинцами" относительно событий в Курской области, но комментировать вместо украинской стороны их не будут.

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"Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (в оригинале: It's a bit rich coming from them. – Ред.) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", – добавил он.

Представитель Госдепа добавил, что решение о том, как Украина осуществляет свои военные операции, "принимает Украина", в то же время политика США относительно нанесения ударов по российской территории западным оружием не претерпела изменений.

Со вторника, 6 августа, россияне сообщают о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне.

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Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

В США ранее говорили, что хотят связаться с Киевом для уточнения информации о событиях в Курской области.

РосcияСША
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