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Госдеп: Украина не предупреждала о действиях в Курске, они не нарушают политику США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 7 августа 2024, 22:00
Госдеп: Украина не предупреждала о действиях в Курске, они не нарушают политику США
Мэтью Миллер. Фото - Getty Images

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России.

Источник: Миллер сказал на брифинге в среду, 7 августа, сообщает "Европейская правда"

Детали: Миллер подтвердил, что США не получали предупреждений о возможных операциях на российской территории, добавив, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного".

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"Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им средства и консультируем их. Но когда речь идет о ежедневной тактике, когда речь идет о ежедневных ударах, иногда мы общаемся с ними, иногда – нет. И уместно им самим принимать соответствующие решения", – отметил он.

Представитель Госдепа в то же время уклончиво ответил на вопрос, нарушают ли действия якобы украинских сил в Курске запрет США на удары американским оружием по территории России, подчеркивая, что политика Вашингтона в этом плане не изменилась.

"Отвечу так. Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они (украинцы. – Ред.) сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают", – сказал Миллер на брифинге.

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Со вторника, 6 августа, россияне сообщают о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне.

Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией".

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и удары по российской территории.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

СШАРосcиявойна
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