Минобороны: Около 88 тысяч военнообязанных обновили данные за рубежом

Ориентировочно 88 тысяч военнообязанных обновили военно-учетные данные за рубежом.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: По состоянию на 6 августа около 3,3 миллиона пользователей обновили данные через приложение "Резерв+". Среди них – ориентировочно 88 тысяч граждан - за рубежом. Еще 1,83 миллиона обновили данные через ЦНАП и почти 620 тысяч – через ТЦК".

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