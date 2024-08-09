Появились спутниковые снимки пораженного украинским ударом аэродрома "Липецк"
Пятница, 9 августа 2024, 19:56
На спутниковых снимках Planet Labs за 9 августа можно увидеть последствия ударов украинских войск по аэродрому "Липецк", что возле одноименного города в России.
Источник: фотографии, которые есть в распоряжении проекта "Схемы" издания "Радио Свобода"
Детали: Согласно снимкам, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады - полностью разрушены, а на территории, вероятно, бушевал масштабный пожар. На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных ВСУ для нанесения ударов.
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Напомним:
- В ночь с 8 на 9 августа российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Липецк, в результате которых произошла детонация взрывоопасных объектов, а также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Впоследствии в Липецком округе ввели режим чрезвычайной ситуации. В МЧС Липецкой области сообщили о пожаре на военном аэродроме.
- Позже в украинском Генштабе подтвердили удар по военному аэродрому "Липецк" и поражение складов с авиабомбами.