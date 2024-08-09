Появились спутниковые снимки пораженного украинским ударом аэродрома "Липецк"

На спутниковых снимках Planet Labs за 9 августа можно увидеть последствия ударов украинских войск по аэродрому "Липецк", что возле одноименного города в России.

Источник: фотографии, которые есть в распоряжении проекта "Схемы" издания "Радио Свобода"

Детали: Согласно снимкам, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады - полностью разрушены, а на территории, вероятно, бушевал масштабный пожар. На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных ВСУ для нанесения ударов.

Реклама:

Склады аэродрома ДО удара фото: Planet Labs

Склады аэродрома ПОСЛЕ удара фото: Planet Labs

фото: Planet Labs

Напомним: